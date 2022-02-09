У Флориді створили робота-бармена, який робить 120 коктейлів на годину і жартує 40 мовами

У Флоридському міжнародному університеті створили робота-бармена Сесілію. Вона може змішати до 120 коктейлів на годину, відпускаючи дурні жарти.

Виглядає Сесілія як звичайний автомат із дозаторами, але, за словами відвідувачів, вона "ллє як ангел", пише Futurism. Також вона може підтримати бесіду 40 мовами, проаналізувати популярність напоїв та подати власникам бару сигнал про те, що заклад максимально завантажений.

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Основна відмінність Сесілії від інших барменів зі штучним інтелектом, за словами авторів, це її людяність. "Ви можете випити ром з колою де завгодно, але як часто ви отримуєте його від робота, який розповідає погані жарти?" – каже професор Браян Коннорс, один із тих, хто розробляв характер Сесілії.

Один із жартів Сесілії: коли один журналіст попросив у неї солодкий коктейль, вона відповіла: "Не такий солодкий, як покупка біткоїнів у 2011 році".

We've certainly never seen anything like this before... pic.twitter.com/ALlrfFiTUK — Mashable (@mashable) March 26, 2021

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