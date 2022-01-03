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100 піц на годину: колишні інженери SpaceX представили крутого робота

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На видачу піци роботу потрібно 45 секунд - фото 1
На видачу піци роботу потрібно 45 секунд

Колишні інженери SpaceX Бенсон Сай, Браян Лангоне та Джеймс Вахавісан створили робота. Він здатний видавати готову піцу лише за 45 секунд.

Працюватиме пристрій у новій піцерії, відкриття якої заплановане на весну 2022 року. Про це повідомляє видання Business Insider.

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Робот не бере участі в повному виробничому процесі піци. Тісто для нього потрібно підготувати окремо. Далі машина розкатує його, надає форму, самостійно додає соуси та необхідну начинку, а потім випікає та видає продукт. Складання однієї піци займає всього 45 секунд, а на процес випікання витрачається від двох до п'яти хвилин.

  • Пристрій запрограмований на створення стандартних піц. Проте робот може сформувати замовлення з начинкою, яку побажає клієнт.

Поява такого пристрою стала відповіддю на серйозний дефіцит робочих рук, що спостерігається у сфері громадського харчування. Економісти підрахували, що лише у США є близько 800 000 відкритих вакансій, на яких немає охочих працювати.

Робот не лише дозволить заощадити власникам бізнесу, а й прискорить функціонування ресторанів швидкого харчування.

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