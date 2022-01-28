Робот-хірург провів першу самостійну операцію: фотофакт

Фахівці розробили робота-хірурга, на ім'я STAR. Назва розшифровується як Smart Tissue Autonomous Robot – розумний автономний робот для роботи з м'якими тканинами організму.

Символічно, що star у перекладі з англійської – зірка, пише sciencedaily.

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Висхідна зірка медицини самостійно провела одне з найскладніших і найбільш делікатних завдань у хірургії – поєднання двох кінців кишківника, або анастомоз. Процедура потребує високої точності. Найменше тремтіння рук або неправильно накладений шов можуть призвести до катастрофічних наслідків для пацієнта.

STAR провів операцію на чотирьох тварин і його результати виявилися значно кращими, ніж у людей.

Технологію випробували на свині. За словами фахівців, операції на м'яких тканинах особливо складні для роботів через їхню непередбачуваність, яка змушує їх швидко адаптуватися до несподіваних перешкод. STAR успішно впорався із завданням завдяки системі керування, яка може коригувати план лікування в режимі реального часу.

Робот-хірург провів першу самостійну операцію

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