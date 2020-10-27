У Фінляндії жителі милувалися північним сяйвом: вражаюче відео

Жителі муніципалітету Утсйоки у Фінляндії спостерігали за неймовірним північним сяйвом. Відео з'явилися на сторінках користувачів в соцмережах.

На кадрах можна помітити, як крізь хмари просвічують зелені промені з домішками білого і фіолетового кольорів. Природне явище відбувається біля магнітних полюсів Землі. Найкраще його видно у Фінляндії, Норвегії, Ісландії, Гренландії та Росії.

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Heartbreakingly, I think our time here is nearly over because we cannot find any roles/sponsors



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We appreciate any help or RT's @StormHour @StephanieAbrams @Lauratobin1 pic.twitter.com/HsxyrGoWqB — Matt Robinson (@Astromackem) October 22, 2020

STUNNING SKY: The Northern Lights put on a mesmerizing display over Finland. https://t.co/yGozdF8YL3 pic.twitter.com/EGj1w68WdX — ABC News (@ABC) October 26, 2020

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