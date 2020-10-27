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У Фінляндії жителі милувалися північним сяйвом: вражаюче відео

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ПІвнічне сяйво у Фінляндії - фото 1
ПІвнічне сяйво у Фінляндії / airpano

Жителі муніципалітету Утсйоки у Фінляндії спостерігали за неймовірним північним сяйвом. Відео з'явилися на сторінках користувачів в соцмережах.

На кадрах можна помітити, як крізь хмари просвічують зелені промені з домішками білого і фіолетового кольорів. Природне явище відбувається біля магнітних полюсів Землі. Найкраще його видно у Фінляндії, Норвегії, Ісландії, Гренландії та Росії.

І ще: У метеорологів закінчилися назви для атлантичних ураганів

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