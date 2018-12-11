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У Фінляндії запустили перший у світі безпілотний пором

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Безпілотний паром здійснив перший рейс - фото 1
Безпілотний паром здійснив перший рейс

Судно для транспортування автомобілів рухається автономно або за допомогою системи дистанційного керування.

Перший у світі безпілотний пором Falco, розроблений компанією Rolls-Royce і паромною компанією Finferries, здійснив тестову подорож із міста Турку до берегів острова Науво в архіпелазі Турку.

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"Пором з допомогою інформаційних технологій ходить абсолютно автономно по заданому заздалегідь маршруту. Він зміг уникнути зіткнень з іншими транспортними засобами і вдало причалив до берега", – розповів директор з питань безпеки компанії Finnferries Паси Руус.

У Фінляндії запустили перший у світі безпілотний пором - фото 294563

У головній конторі Finferries в Турку побудований центр дистанційного керування суднами. У центрі стоїть капітанський місток, з якого можна стежити за судном в режимі реального часу.

"Ми керували Falco під час того, як він причалював, звідси, з Турку. Дистанційне керування пройшло вдало", – зазначив директор центру Туумас Міккола.

У Фінляндії запустили перший у світі безпілотний пором - фото 294564

Капітан порома Матті Пєюлі був присутній під час випробувань на борту, але не втручався в рух судна.

У Finnferries сподіваються, що нові технології допоможуть скоротити вплив людського фактора.

"Ми віримо, що покращуємо безпеку, енергоефективність і надійність наших суден", – розповів виконавчий директор Finnferries Матс Русин.

За його словами, завдяки новим технологіям поромне сполучення можна відкривати в місцях, де раніше це було неможливо.

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Джерело: Delfi
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