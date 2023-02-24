У Фінляндії відкрили виставку воєнних світлин запорізьких фотографів

У фінському місті Лахті, що є містом-побратимом Запоріжжя, відкрилась фотовиставка "Війна в нашому домі: Запоріжжя".Яку можна відвідувати до 17 березня 2023 року.

Виставка показує контрасти мирного та воєнного Запоріжжя, повідомляє Гуманітарно-інформаційний центр.

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В експозиції представлені тематичні стенди, що висвітлюють війну росії проти України, а також фотороботи, поділені на два етапи: "Запоріжжя без війни" i "Запоріжжя у війні".

На виставці зображена героїчна робота рятувальників і волонтерів, вимушений шлях переселенців, діти війни, зруйновані будинки й життя та інші сторінки війни.

Війна в нашому домі: Запоріжжя

Свої роботи для виставки надали запорізькі фотокореспонденти Дмитро Смольенко, Катя Клочко, Ігор Гур’єв, ГУ ДСНС України в Запорізькій області, Олена Тіта, фотохудожники Олег Бурбовський, Ігор та Сергій Лаврови, львівський фотокореспондент Олег Огородник, фотокор "Радіо Свободна Європа" i "Радіо Свобода" Сергій Нужненко, запорізький військовий журналіст Олександр Павлов, французький фотожурналіст Рафаель Ягобзаде.

Фото: Катя Клочко/ Запоріжжя у війні

Подивися усі фото проєкту можна за цим посиланням.

Фото: Олена Тіта /Запоріжжя у війні

Фото: Олег Бурбовський / Запоріжжя без війни

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