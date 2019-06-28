У Фінляндії побудують найвищий замок з піску

У Лаппеенранті почалися роботи зі зведення замку з піску, який претендує на місце у Книзі рекордів Гіннесса. Висота споруди вас однозначно вразить!

Будівництвом 18-метрової конструкції займається фінський скульптор Кіммо Фрості, якому допомагають шість осіб.

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Щоб рекорд був зарахований, будівельникам не можна використовувати допоміжні конструкції, які підтримуватимуть замок: споруда повинна складатися винятково з піску та води.

Будівля по суті буде конусом з діаметром фундаменту у 22 метри. На нього піде близько 4000 тонн піску.

Будувати замки – лаппеенрантська традиція. Черговий примірник стане п'ятнадцятим в історії, але всі його попередники були вищі десяти метрів і на рекорд ніколи не претендували.

Цікаво вже подивитися, що з того вийде!

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