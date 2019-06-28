Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

У Фінляндії побудують найвищий замок з піску

  • 23
Замок з піску вразить своєю висотою - фото 1
Замок з піску вразить своєю висотою

У Лаппеенранті почалися роботи зі зведення замку з піску, який претендує на місце у Книзі рекордів Гіннесса. Висота споруди вас однозначно вразить!

Будівництвом 18-метрової конструкції займається фінський скульптор Кіммо Фрості, якому допомагають шість осіб.

І ще: Як виглядає один з найменших островів у світі: атмосферні фото

Щоб рекорд був зарахований, будівельникам не можна використовувати допоміжні конструкції, які підтримуватимуть замок: споруда повинна складатися винятково з піску та води.

Будівля по суті буде конусом з діаметром фундаменту у 22 метри. На нього піде близько 4000 тонн піску.

Фіни мають надію, що він потрапить до Книги рекордів Гіннеса - фото 336988

Будувати замки – лаппеенрантська традиція. Черговий примірник стане п'ятнадцятим в історії, але всі його попередники були вищі десяти метрів і на рекорд ніколи не претендували.

Цікаво вже подивитися, що з того вийде!

Читайте також: Airbnb запустив сервіс оренди замків і островів

Джерело: Euro Pulse
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
  • 25 червня, 12:14
  • 659
Чоловічий міський рюкзак: як вибрати, куди носити та з чим поєднувати
  • 25 червня, 14:10
  • 160
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1566900
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ