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Airbnb запустив сервіс оренди замків і островів

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На Airbnb можна орендувати розкішні вілли і приватні острови - фото 1
На Airbnb можна орендувати розкішні вілли і приватні острови / theoutlook

Компанія Airbnb запустила сервіс Airbnb Luxe. Він дозволяє бронювати розкішну нерухомість – вілли, середньовічні замки і приватні острови. На приватних віллах і островах клієнтів буде супроводжувати персональний менеджер, а також інший особистий персонал – від масажиста до шеф-кухаря.

Клієнтів сервісу буде обслуговувати персональний менеджер поїздки, який буде дбати про комфорт туристів – він візьме на себе відповідальність за все, від трансферу з аеропорту до бронювання столика в мішленівських ресторані.

І ще: Ісландія намагається повернути туристів шаленими знижками на проживання в готелях

Вілла KoKo (Мексика) - фото 336780
Вілла KoKo (Мексика)

На сайті доступні близько 2 тисяч об'єктів для бронювання, серед яких трапляються замки у Франції, вілли в Мексиці, сучасні особняки в США. За тиждень в таких місцях доведеться заплатити близько 14 тисяч доларів, але ціна деяких об'єктів може досягати і мільйона доларів.

Деякою нерухомістю, яка представлена на сайті, володіють голлівудські зірки і мільярдери, але їхні імена засекречені для клієнтів.

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Джерело: airbnb
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