У Фінляндії організували чемпіонат світу з в'язання під хеві-метал

Перший у світі чемпіонат світу з в'язання на спицях під музику в стилі хеві-метал проведуть у фінському місті Йоенсуу цього літа. Взяти участь в ньому може будь-хто.

Щоб взяти участь в чемпіонаті, потрібно завантажити пісню Fight of Die фінської метал-групи Maniac Abductor, і записати хвилинний ролик в'язання під цю пісню. Після цього учасник завантажує відео на Youtube, відправляє заявку – і стає учасником чемпіонату світу.

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З усіх завантажених роликів будуть відібрані 4 найкращих. Його автори позмагаються за перемогу в місті Йоенсуу 11 липня. Чемпіон отримає оплачені вихідні в одному з готелів Фінляндії, що розташований на природі.

"На 100 000 фінських громадян припадає 50 хеві-метал-груп. Кількість любителів рукоділля також велика, за найскромнішими підрахунками, у Фінляндії сотні тисяч людей захоплюються різними його видами, зокрема в'язанням. Що об'єднує і тих, і інших, так це велика радість творчості. Як гра на гітарі, так і в'язання на спицях – все зводиться до задоволення від створення чогось своїми руками", – пише офіційний сайт змагань.

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