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Божевільний флешмоб: люди копіюють звук сигналізації

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Божевільний флешмоб Car Alarm Challenge - фото 1
Божевільний флешмоб Car Alarm Challenge / pexels

У Twitter з'явився дивний флешмоб Car Alarm Challenge, суть якого в тому, щоб скопіювати звуки автомобільної сигналізації. Люди пищать і б'ють себе по горлу, але не у всіх виходить реалістично.

Все почалося з відео дівчини на ім'я Пейтон Гібсон, яке вона виклала в соцмережу 28 березня. Пейтон показала свій секретний талант – копіювати звук сигналізації. Ролик став вірусним, його подивилися 7,6 мільйона разів.

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Зараз користувачі мережі почали публікувати власні ролики, в яких намагаються максимально точно скопіювати звук автомобільної сигналізації. Відео набирають десятки і сотні тисяч переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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