Божевільний флешмоб: люди копіюють звук сигналізації

У Twitter з'явився дивний флешмоб Car Alarm Challenge, суть якого в тому, щоб скопіювати звуки автомобільної сигналізації. Люди пищать і б'ють себе по горлу, але не у всіх виходить реалістично.

Все почалося з відео дівчини на ім'я Пейтон Гібсон, яке вона виклала в соцмережу 28 березня. Пейтон показала свій секретний талант – копіювати звук сигналізації. Ролик став вірусним, його подивилися 7,6 мільйона разів.

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My secret talent... CAR ALARM pic.twitter.com/tflB1ondAK — Peyt (@P_gibb) March 28, 2019

Зараз користувачі мережі почали публікувати власні ролики, в яких намагаються максимально точно скопіювати звук автомобільної сигналізації. Відео набирають десятки і сотні тисяч переглядів.

MY ROOMATE SOUNDS LIKE A CAR ALARM HAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/2UlhrPhlxn — Mia Peredo (@miaaperedo) March 29, 2019

After attempting to do this, I appreciate your talent so much more lol pic.twitter.com/TXcB6UlnhT — jacob rowland (@jacobrowland123) March 29, 2019

Y’all think the #CarAlarmChallenge is a new but ⁦@beccapuma⁩ started it 3 years ago pic.twitter.com/pNWylUSfqp — Jenna (@jsoms45) April 3, 2019

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