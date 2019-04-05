Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

У Британії чоловік вирішив стати собакою

  • 41
У Британії чоловік вирішив стати собакою - фото 1

У Великобританії чоловік на ім'я Каз Джеймс з міста Солфорд вважає себе собакою. Британець самого дитинства "не відчував себе людиною" і в 37 років вирішив стати псом.

Британський менеджер Каз Джеймс з англійського міста Солфорд, графство Великий Манчестер, вважає себе собакою. Зараз 37-річний Каз Джеймс носить костюм пса, їсть з собачої миски, гавкає на друзів і тварин. Чоловік носить речі в зубах, а також у нього є нашийники і повідки.

І ще: У мережі показали чоловіка, який не стригся 54 роки

У Британії чоловік вирішив стати собакою - фото 319044

Джеймс купив собі три костюми: два з гуми по 400 фунтів стерлінгів (приблизно 14 тисяч гривень), і з хутра, зшитий на замовлення в Канаді, за дві тисячі фунтів стерлінгів (70 тисяч гривень).

Чоловік заявив, що ніколи не відчував себе людиною, а "собачі риси" помітив у поведінці ще в шість років. Також він уточнив, що його хобі не пов'язане з фетишизмом або сексуальним підтекстом.

У Британії чоловік вирішив стати собакою - фото 319040

У Британії чоловік вирішив стати собакою - фото 319041

У Британії чоловік вирішив стати собакою - фото 319042

У Британії чоловік вирішив стати собакою - фото 319043

У Британії чоловік вирішив стати собакою - фото 319045

У Британії чоловік вирішив стати собакою - фото 319046

Читайте також: Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • 03 квітня, 19:22
  • 1592
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • 02 квітня, 12:16
  • 1262
Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
  • 31 березня, 17:25
  • 749
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл