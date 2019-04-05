У Британії чоловік вирішив стати собакою

У Великобританії чоловік на ім'я Каз Джеймс з міста Солфорд вважає себе собакою. Британець самого дитинства "не відчував себе людиною" і в 37 років вирішив стати псом.

Британський менеджер Каз Джеймс з англійського міста Солфорд, графство Великий Манчестер, вважає себе собакою. Зараз 37-річний Каз Джеймс носить костюм пса, їсть з собачої миски, гавкає на друзів і тварин. Чоловік носить речі в зубах, а також у нього є нашийники і повідки.

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Джеймс купив собі три костюми: два з гуми по 400 фунтів стерлінгів (приблизно 14 тисяч гривень), і з хутра, зшитий на замовлення в Канаді, за дві тисячі фунтів стерлінгів (70 тисяч гривень).

Чоловік заявив, що ніколи не відчував себе людиною, а "собачі риси" помітив у поведінці ще в шість років. Також він уточнив, що його хобі не пов'язане з фетишизмом або сексуальним підтекстом.

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