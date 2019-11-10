У Фінляндії на пляжі виявили тисячі крижаних куль: що це?

У Фінляндії на одному з пляжів виявили тисячі крижаних куль. Кулі на фінському узбережжі острова Хайлуото виникли через рідкісне погодне явище завдяки холодній і вітряній погоді.

Фотограф-аматор Рісто Маттіолі побачив унікальні крижані кулі, прогулюючись островом, який розташований в Ботнічній затоці між Фінляндією і Швецією. Вони засіяли 30 метрів пляжу уздовж урізу води. Найбільші льодинки розміром з футбольний м'яч!

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За його словами, в той день температура повітря становила 1 градус морозу і день був доволі вітряним. Експерти пояснюють, що такі "крижані яйця" формуються завдяки холодній і вітряній погоді. За словами експертів, вони утворюються зі шматків криги, які стикаються один з одним через хвилі, і так набувають кулястої форми.

Деякі такі кулі збільшуються шляхом намерзання на них морської води. Вона їх також округлює, загладжує і хвилями виносить на берег.

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