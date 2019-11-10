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Рятувальники оголосили важливе попередження для водіїв

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У ДСНС про туман - фото 1
У ДСНС про туман

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у більшості областей країні 10 листопада. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про ускладнення погоди по всій країні 10 жовтня, у неділю.

"По Україні до кінця доби 9 листопада, вночі та в першій половині дня 10 листопада туман, видимість 200-500 м. По Києву та Київській області також в першій половині дня 10 листопада туман, видимість 200-500 м", – йдеться у повідомленні.

Поради для водіїв у туман - фото 367201
Поради для водіїв у туман

Правила керування у тумані:

  • Зменшити швидкість руху;
  • За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • Уникати різких маневрів на дорозі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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