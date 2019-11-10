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Рятувальники оголосили важливе попередження для водіїв
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У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у більшості областей країні 10 листопада. Детальніше читайте далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про ускладнення погоди по всій країні 10 жовтня, у неділю.
"По Україні до кінця доби 9 листопада, вночі та в першій половині дня 10 листопада туман, видимість 200-500 м. По Києву та Київській області також в першій половині дня 10 листопада туман, видимість 200-500 м", – йдеться у повідомленні.
Поради для водіїв у туман
Правила керування у тумані:
- Зменшити швидкість руху;
- За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
- Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
- Уникати різких маневрів на дорозі.
Читайте також: Як знизити рівень стресу від холодної погоди
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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