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Художник з Disney креативно помстився коту за нявкання: відеофакт

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Художник весело помстився коту і зробив його зіркою - фото 1
Художник весело помстився коту і зробив його зіркою / twitter.com/joabaldwin

Анімаційний художник Disney Хоакін Болдуїн вирішив заавтотюнити свого кота, який обожнює вранці нявчати на весь дім. Це варто почути, але навряд чи потрібно повторювати.

Талановитий анімаційний художник Хоакін Болдуїн, який попрацював над Моаною, Зоополісом, Ральфом-руйнівником та багатьма іншими фільмами, мешкає з котами. І, як кожен власник цих пухнастиків, він інколи втомлюється від постійних "котячих криків", особливо вранці. Одного разу чоловік не витримав і зняв на відео "концерт" улюбленців та заавтотюнив його.

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"Заавтотюнив кота, бо він не хотів заткнутися вранці. Я не знаю, як це має допомогти, але все одно це зробив", – відзначив Хоакін. Вочевидь, він і не підозрював, що ролик збере майже 3 мільйонів переглядів, понад 212 тисяч вподобань та 84 тисячі ретвітів

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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