Художник з Disney креативно помстився коту за нявкання: відеофакт

Анімаційний художник Disney Хоакін Болдуїн вирішив заавтотюнити свого кота, який обожнює вранці нявчати на весь дім. Це варто почути, але навряд чи потрібно повторювати.

Талановитий анімаційний художник Хоакін Болдуїн, який попрацював над Моаною, Зоополісом, Ральфом-руйнівником та багатьма іншими фільмами, мешкає з котами. І, як кожен власник цих пухнастиків, він інколи втомлюється від постійних "котячих криків", особливо вранці. Одного разу чоловік не витримав і зняв на відео "концерт" улюбленців та заавтотюнив його.

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"Заавтотюнив кота, бо він не хотів заткнутися вранці. Я не знаю, як це має допомогти, але все одно це зробив", – відзначив Хоакін. Вочевидь, він і не підозрював, що ролик збере майже 3 мільйонів переглядів, понад 212 тисяч вподобань та 84 тисячі ретвітів

Autotuned the cat because he won't shut up in the mornings. I don't know how this helps but I did it anyway. pic.twitter.com/JjOrSttEak — Joaquin Baldwin (@joabaldwin) 18 лютого 2019 р.

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