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У фільмі та в мультфільмі: як виглядають діснеївські принцеси
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Дісней створив цілу плеяду популярних принцес, які підкорили не лише маленьких глядачів. Ці головні герої так припали до душі, що стали персонажами ще й у кіно. Порівняймо, як відрізняються діснеївські принцеси у мультиках та фільмах.
Белль
- Мультфільм мовою оригінал: Beauty and the Beast (1991)
- Фільм: Красуня і Чудовисько (2017)
- Акторка, яка зіграла в фільмі: Емма Вотсон
Белль – допитлива донька простого винахідника. Вона живе в селі, читає книги і її не цікавлять порожні розваги. Сюжет розгортається так, що вона розчакловує принца, перетвореного в чудовисько, й стає принцесою – виходить за нього заміж.
І ще: Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
Покахонтас
- Мультфільм мовою оригіналу: Pocahontas (1995)
- Фільм: Покахонтас: легенда (1995)
- Акторка, яка зіграла в фільмі: Сандрін Холт
Вона донька індіанського вождя. Її образ реальний, адже в основу взяли історичну особистість – Матоаку, дочку вождя племені. Її прізвисько – Покахонтас, що означає пустунка.
Аврора
- Мультфільм мовою оригінал: Sleeping Beauty (1959)
- Фільм: Малефісента (2014). Чаклунка: Повелителька темряви (2019)
- Акторка, яка зіграла в фільмі: Ель Феннінг
Вона принцеса від народження, адже є дочкою короля та королеви. Романтична лінія – її розбудив поцілунок принца Філіпа, а згодом стала його дружиною. До того на неї було накладене сонне закляття.
Жасмин
- Мультфільм мовою оригінал: Aladdin (1992)
- Фільм: Аладін (2019)
- Акторка, яка зіграла в фільмі: Наомі Скотт
Вона донька султана, справжня східна красуня. Події розгортаються так, що Жасмин знайомиться з простим жебраком, переживає захопливі пригоди, а згодом виходить за нього заміж.
Дінь-Дінь
- Мультфільм мовою оригінал: Peter Pan (1953)
- Фільм: Пітер Пен (2003)
- Акторка, яка зіграла в фільмі: Людівін Саньє
Це фея, але деякий час вона входила в число диснеївських принцес. Допомагає загубленим хлопчикам у Небувалії.
Мулан
- Мультфільм мовою оригінал: Mulan (1998)
- Фільм: Мулан (2020)
- Акторка, яка зіграла в фільмі: Лю Іфей
Вважається китайською національною героїнею, адже майже поодинці врятувала Китай від завойовників-гунів. Цей образ створили на основі історії про героїню Хуа Мулань. Вона не є реальною принцесою, адже народилася в простій родині, прийняла пропозицію руки та серця від спадкового військового Лі Шанга. Мало не вийшла заміж за принца королівства Кігон, жертвуючи собою заради свободи вибору дочок імператора Китаю, але в підсумку возз'єдналася з Лі Шангом.
Попелюшка
- Мультфільм мовою оригінал: Cinderella (1950)
- Фільм: Попелюшка (2015)
- Акторка, яка зіграла в фільмі: Лілі Джеймс
Це проста працьовита дівчина, яка, вийшла заміж за принца й так стала принцесою. У цій історії не обійшлося без допомоги магії Хрещеної.
Білосніжка
- Мультфільм мовою оригінал: Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Фільм: Білосніжка: Помста гномів (2012)
- Акторка, яка зіграла в фільмі: Лілі Коллінз
Вона донька короля та падчерка злої королеви. Її приспало отруйне яблуко. Зруйнувати злі чари та повернути принцесу до життя зміг поцілунок закоханого принца.
Аліса
- Мультфільм мовою оригінал: Alice in Wonderland (1951)
- Фільм: Аліса у Дивокраї (2010)
- Акторка, яка зіграла в фільмі: Міа Васіковська
Аліса не є офіційною принцесою, але поряд з іншими визнаними диснеївськими принцесами була названа "Принцесою Серця". Вона стала культовим персонажем, який з'являється далеко поза офіційними фільмами та мультиками.
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