У фільмі та в мультфільмі: як виглядають діснеївські принцеси

Дісней створив цілу плеяду популярних принцес, які підкорили не лише маленьких глядачів. Ці головні герої так припали до душі, що стали персонажами ще й у кіно. Порівняймо, як відрізняються діснеївські принцеси у мультиках та фільмах.

Белль

Мультфільм мовою оригінал: Beauty and the Beast (1991)

(1991) Фільм: Красуня і Чудовисько (2017)

(2017) Акторка, яка зіграла в фільмі: Емма Вотсон

Белль – допитлива донька простого винахідника. Вона живе в селі, читає книги і її не цікавлять порожні розваги. Сюжет розгортається так, що вона розчакловує принца, перетвореного в чудовисько, й стає принцесою – виходить за нього заміж.

І ще: Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях

Покахонтас

Мультфільм мовою оригіналу: Pocahontas (1995)

(1995) Фільм: Покахонтас: легенда (1995)

(1995) Акторка, яка зіграла в фільмі: Сандрін Холт

Вона донька індіанського вождя. Її образ реальний, адже в основу взяли історичну особистість – Матоаку, дочку вождя племені. Її прізвисько – Покахонтас, що означає пустунка.

Аврора

Мультфільм мовою оригінал: Sleeping Beauty (1959)

(1959) Фільм: Малефісента (2014). Чаклунка: Повелителька темряви (2019)

(2014). (2019) Акторка, яка зіграла в фільмі: Ель Феннінг

Вона принцеса від народження, адже є дочкою короля та королеви. Романтична лінія – її розбудив поцілунок принца Філіпа, а згодом стала його дружиною. До того на неї було накладене сонне закляття.

Жасмин

Мультфільм мовою оригінал: Aladdin (1992)

(1992) Фільм: Аладін (2019)

(2019) Акторка, яка зіграла в фільмі: Наомі Скотт

Вона донька султана, справжня східна красуня. Події розгортаються так, що Жасмин знайомиться з простим жебраком, переживає захопливі пригоди, а згодом виходить за нього заміж.

Дінь-Дінь

Мультфільм мовою оригінал: Peter Pan (1953)

(1953) Фільм: Пітер Пен (2003)

(2003) Акторка, яка зіграла в фільмі: Людівін Саньє

Це фея, але деякий час вона входила в число диснеївських принцес. Допомагає загубленим хлопчикам у Небувалії.

Мулан

Мультфільм мовою оригінал: Mulan (1998)

(1998) Фільм: Мулан (2020)

(2020) Акторка, яка зіграла в фільмі: Лю Іфей

Вважається китайською національною героїнею, адже майже поодинці врятувала Китай від завойовників-гунів. Цей образ створили на основі історії про героїню Хуа Мулань. Вона не є реальною принцесою, адже народилася в простій родині, прийняла пропозицію руки та серця від спадкового військового Лі Шанга. Мало не вийшла заміж за принца королівства Кігон, жертвуючи собою заради свободи вибору дочок імператора Китаю, але в підсумку возз'єдналася з Лі Шангом.

Попелюшка

Мультфільм мовою оригінал: Cinderella (1950)

(1950) Фільм: Попелюшка (2015)

(2015) Акторка, яка зіграла в фільмі: Лілі Джеймс

Це проста працьовита дівчина, яка, вийшла заміж за принца й так стала принцесою. У цій історії не обійшлося без допомоги магії Хрещеної.

Білосніжка

Мультфільм мовою оригінал: Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

(1937) Фільм: Білосніжка: Помста гномів (2012)

(2012) Акторка, яка зіграла в фільмі: Лілі Коллінз

Вона донька короля та падчерка злої королеви. Її приспало отруйне яблуко. Зруйнувати злі чари та повернути принцесу до життя зміг поцілунок закоханого принца.

Аліса

Мультфільм мовою оригінал: Alice in Wonderland (1951)

(1951) Фільм: Аліса у Дивокраї (2010)

(2010) Акторка, яка зіграла в фільмі: Міа Васіковська

Аліса не є офіційною принцесою, але поряд з іншими визнаними диснеївськими принцесами була названа "Принцесою Серця". Вона стала культовим персонажем, який з'являється далеко поза офіційними фільмами та мультиками.

До теми: Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020