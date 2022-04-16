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У філармонії Львова відбудеться симфонічний концерт "НЕЗЛАМНІ": збиратимуть кошти для ЗСУ
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У вівторок, 19 квітня о 18:00 у Львівській філармонії відбудеться великий благодійний захід. Мовиться про симфонічний концерт Ігоря Закуса "НЕЗЛАМНІ".
Мета заходу – збір коштів для полку спеціального призначення "АЗОВ", повідомили організатори Український Мистецький Фронт та Львівська національна філармонія. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як потрапити на концерт.
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На сцену вийдуть квінтет відомого українського музиканта Ігоря Закуса й Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика під керівництвом диригента Володимира Сивохіпа.
До програми "НЕЗЛАМНІ" увійшли твори Ігоря Закуса, оркестровані для симфонічного оркестру та джазового квінтету найкращими українськими оркеструвальниками. Також можна буде почути вірші українських поетів, написані у перший місяць війни Росії проти України.
НЕЗЛАМНІ – це про українців. Музика – присвячена їм. А вірші, написані за останній місяць, оспівують український народ, його дух і незламність. Мирного українця, який стає воїном, його батьків, дітей, українську жінку, українського солдата..., – розповів Закус.
Він додав, що це велике музичне полотно, залите поезією українських поетів про героїчну боротьбу нашого народу за свою свободу в загарбницькій війні Росії проти України. Це справжнє музично-поетичне зображення шляху українців до перемоги.
Квінтет: Денніс Аду – труба; Тарас Кушнірук – гітара; Усеїн Бекіров – піано; Ігор Закус – бас; Максим Кондратенко – барабани. Читають вірші Марта Більська й Олег Онещак. Олег – актор театру Леся Курбаса, який вступив до лав ЗСУ, коли почалася війна. Відпрацювавши концерт, він одразу повернеться до своїх нових службових обов’язків – захищати Україну.
Концерт НЕЗЛАМНІ транслюватимуть по всьому світу з метою збору коштів для ЗСУ. Також є унікальна можливість купити квиток й потрапити на подію наживо. Філармонія наразі є великим гуманітарним хабом, а всі приміщення, включаючи партер, зайняті ліками для наших військових, тому в продажу буде лише 120 квитків.
Мета проєкту – збір коштів для ЗСУ
Лінки для донатів:
- https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK
- https://send.monobank.ua/jar/F6hAjTrXv
- PayPal: AFofUkraine@gmail.com
Для довідки. Iгор Закус – бас-гітарист, композитор, викладач, засновник проєкту Jazz Kolo. Він справедливо вважається найкращим бас-гітаристом Україні. В його музиці є все – техніка, вражаюча мелодика, справжня українська співучість та індивідуальний саунд.
Український Мистецький Фронт створили у березні 2022 року під час війни Росії з Україною. Його заснували музикант та організатор івентів зі Львова Сергій Федорчук та власниця київської комунікаційної агенції Top Media Communication Ольга Черткова.
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