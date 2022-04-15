ART Оборона: Monatik присвятив новий трек українською ЗСУ, теробороні та волонтерам

Дмитро Монатік записав нову пісню "ART Оборона" українською мовою та запевнив, що весь дохід від прослуховувань переведуть на підтримку ЗСУ.

Monatik присвятив новий трек захисникам України: ЗСУ, теробороні та волонтерам. На обкладинці композиції – герой, який загинув, захищаючи Україну під час цієї страшної війни.

І ще: Горить й палає: у Монобанку зробили нову серію патріотичних дизайнів для карток

"Раніше моїми героями були вигадані персонажі з Marvel, DC, Dark Horse Comics тощо. Все давно перевернулося. Герої стали реальними! Кожен автор зрозуміє, створюючи пісню під час війни, як складно налаштуватися на щось, крім лірики. Але сміливі дії наших воїнів допомогли вигадати тепер те, у що віриться та обов'язково відбудеться в майбутньому. Сьогодні – тільки сила! Наша! Українська! ЗСУ та Тероборона, наші Волонтери! Ви – наша сила! Наші герої. Ми сумуємо за кожним, хто віддав своє життя за наші землі, за кожним мирним Українцем, життя яких раптово перервалося. Я завжди був проти війни, але не ми з нею прийшли. Ми "визволителів" не звали! Всіма фібрами представляв поразку кривавого диктатора, поки втілював ці думки музику. Усі кошти з монетизації цієї композиції будуть передані на підтримку ЗСУ", – прокоментував Дмитро Монатік свій новий трек.

Слухати пісню MONATIK – ART Оборона:

До теми: Хмарочос у Нью-Йорку щодня підсвічують кольорами українського прапора