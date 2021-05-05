Fiat показав новий кросовер: йому тепер повинні вибрати ім'я

Компанія Fiat поділилася новими зображеннями поки безіменного компактного кросовера, який незабаром з'явиться в Південній Америці. На бразильському сайті марки користувачам пропонується проголосувати за одну з трьох назв: Tuo, Domo або Pulse.

Під однією з них модель і вийде на місцевий ринок. Кросовер базується на платформі MLA, і йому обіцяні "поліпшені динамічні характеристики, надійність конструкції і їздовий комфорт", йдеться на сайті Fiat.

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Очікується, що модель запропонують з 1,3-літровим бензиновим атмосферним мотором потужністю 110 кінських сил у парі з варіатором або з 1,0-літровою "турботрійкою" з віддачею 125 сил. Остання працюватиме з 6-діапазонним автоматом.

Старт продажів моделі у Південній Америці запланований на вересень 2021 року.

Раніше Fiat представив оновлений пікап Toro, побудований на базі Jeep Compass. Під час рестайлінгу модель отримала новий двигун об'ємом 1,3 літра. Мотор розвиває 180 кінських сил і 270 Нм крутного моменту при роботі на бензині; на популярному в Південній Америці етанолі віддача збільшується до 185 сил.

Крім того, оновлений Toro змінився зовні: отримав нові фари, капот, бампер, цифрову панель приладів і сучасну мультимедійну систему. Ціни на модель в Бразилії починаються від 114 тисяч реалів.

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