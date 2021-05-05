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Fiat показав новий кросовер: йому тепер повинні вибрати ім'я

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Новий Fiat почнуть продавати восени у Південній Америці - фото 1
Новий Fiat почнуть продавати восени у Південній Америці

Компанія Fiat поділилася новими зображеннями поки безіменного компактного кросовера, який незабаром з'явиться в Південній Америці. На бразильському сайті марки користувачам пропонується проголосувати за одну з трьох назв: Tuo, Domo або Pulse.

Під однією з них модель і вийде на місцевий ринок. Кросовер базується на платформі MLA, і йому обіцяні "поліпшені динамічні характеристики, надійність конструкції і їздовий комфорт", йдеться на сайті Fiat.

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Очікується, що модель запропонують з 1,3-літровим бензиновим атмосферним мотором потужністю 110 кінських сил у парі з варіатором або з 1,0-літровою "турботрійкою" з віддачею 125 сил. Остання працюватиме з 6-діапазонним автоматом.

Старт продажів моделі у Південній Америці запланований на вересень 2021 року.

Fiat показав новий кросовер: йому тепер повинні вибрати ім'я - фото 458164

Раніше Fiat представив оновлений пікап Toro, побудований на базі Jeep Compass. Під час рестайлінгу модель отримала новий двигун об'ємом 1,3 літра. Мотор розвиває 180 кінських сил і 270 Нм крутного моменту при роботі на бензині; на популярному в Південній Америці етанолі віддача збільшується до 185 сил.

Крім того, оновлений Toro змінився зовні: отримав нові фари, капот, бампер, цифрову панель приладів і сучасну мультимедійну систему. Ціни на модель в Бразилії починаються від 114 тисяч реалів.

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