На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Facebook з'явилася нова реакція: що означає цей смайлик
-
- 46
У соцмережі Facebook стала доступна нова "турботлива" реакція. Її можна буде використовувати для вираження підтримки під час пандемії коронавірусу.
Так, компанія Facebook у свою соцмережу додала до списку реакцій ще одну, яка особливо актуальна у сучасних непростих реаліях.
І ще: У популярний месенджер додадуть функцію відеодзвінків
Тепер користувачі мережі можуть реагувати на дописи "турботливим лайком" – емоджі, що обіймає сердечко. Як вважають представники компанії, з його допомогою люди зможуть висловити одне одному підтримку в непростий час пандемії COVID-19. Крім цього, у месенджер додадуть іншу "турботливу реакцію" – анімаційне серце, яке б'ється.
Нагадаємо, що до цього були доступні лише шість варіантів лайка: традиційний "мені подобається", сердечко, сміх, сльози, обурення або здивування.
Читайте також: Стало відомо, скільки юзерів щодня користуються сервісом Zoom: шалені цифри
-
13:39Дизайнери створили противірусний костюм, в якому можна займатися сексом
-
13:20Світ згадує перший гол легендарного Мессі
-
13:13Біля берегів Таїланду помітили стадо рідкісних морських корів: відео
-
12:50До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове
-
12:35Як коронавірус поширюється салоном літака: відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:20Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
-
11:55У Facebook з'явилася нова реакція: що означає цей смайлик
-
11:23У Ryanair розповіли, коли почнуть здійснювати усі заплановані рейси
-
10:51Науковці розповіли, для чого насправді потрібен секс
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня
-
09:51Зірки Pornhub показали, як правильно мити руки у відвертому відео (18+)
-
09:19iPhone навчився розпізнавати маску: як розблокувати смартфон за спрощеною системою
-
08:52Браслет від Cartier встановив рекорд ціни на онлайн-торгах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:25Три прості правила, як не погладшати під час роботи вдома
-
07:53Експерти розповіли, скільки тепер часу займатиме посадка на літак
-
07:33Mercedes-Benz за 100 тисяч євро забули в гаражі на 37 років
-
07:15Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі
- 30 квітня
-
21:528 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки
-
21:236 порад, які допоможуть побороти дефіцит енергії
-
21:051 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Xiaomi Mi Note 10 Lite: чим особлива новинка китайців
-
20:23Американка виклала у мережу нотатки бабусі, яка пережила епідемію іспанки
-
20:00Життя прекрасне 3, 4 серія: дивитись онлайн фінал серіалу СТБ
-
12:50До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня
-
07:15Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі
- 30 квітня
-
21:528 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки
-
18:35Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині
-
16:21Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+
-
14:10Нові серіали травня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
12:00Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око
-
10:38Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня
-
07:11Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання
- 29 квітня
-
21:54Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення
-
20:30Романтичні комедії від Netflix: 4 фільми, які варто подивитись
-
17:55Коли в Україні буде пік коронавірусу: прогноз українських науковців
-
16:30Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш українські народні пісні
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення
-
09:21Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня
-
07:12Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 28 квітня
-
21:16Чек-лист ідеального сексу: 11 пунктів, які зроблять кожну вашу ніч спекотною
-
18:33ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
-
16:31Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити
-
13:33Як Київ буде виходити з карантину: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі
-
12:05ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?