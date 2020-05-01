У Facebook з'явилася нова реакція: що означає цей смайлик

У соцмережі Facebook стала доступна нова "турботлива" реакція. Її можна буде використовувати для вираження підтримки під час пандемії коронавірусу.

Так, компанія Facebook у свою соцмережу додала до списку реакцій ще одну, яка особливо актуальна у сучасних непростих реаліях.

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Тепер користувачі мережі можуть реагувати на дописи "турботливим лайком" – емоджі, що обіймає сердечко. Як вважають представники компанії, з його допомогою люди зможуть висловити одне одному підтримку в непростий час пандемії COVID-19. Крім цього, у месенджер додадуть іншу "турботливу реакцію" – анімаційне серце, яке б'ється.

Нагадаємо, що до цього були доступні лише шість варіантів лайка: традиційний "мені подобається", сердечко, сміх, сльози, обурення або здивування.

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