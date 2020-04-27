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Стало відомо, скільки юзерів щодня користуються сервісом Zoom: шалені цифри

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Стало відомо, скільки юзерів щодня користуються сервісом Zoom: шалені цифри - фото 1

В кінці квітня понад 300 мільйонів людей щодня користуються сервісом відеозв'язку Zoom. У компанії оголосили, що нова версія програми для відеоконференцій, матиме низку функцій, які забезпечать безпеку користувачів.

Останнім часом, з огляду на всесвітній карантин, сервіси відеозв'язку стали дуже популярними, оскільки дозволяють віддалено проводити наради, навчання та просто колективне спілкування, не виходячи з дому.

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Стало відомо, скільки юзерів щодня користуються сервісом Zoom: шалені цифри - фото 400308

Так, за словами генерального директора компанії Еріка Юаня, у кінці квітні на 50% більше користувачів скористалися сервісом, у порівнянні з початком цього ж місяця. Якщо ж говорити про конкретні цифри, то щодня понад 300 мільйонів людей користуються програмою Zoom.

Очевидно, що платформа Zoom надає неймовірно цінну послугу нашим користувачам в цей непростий час, – додав генеральний директор.

Крім цього, у Zoom оголосили, що нова версія програми відеозв'язку матиме низку функцій, які забезпечать безпеку користувачів. Юзери сервісу зможуть повідомляти про так званих тролів, які втручаються в конференції без запрошення і записують їх.

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Джерело: businessinsider
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