У Facebook знайшли значну вразливість

Через помилки доступ до фотографій був відкритий стороннім розробникам / Wired

Керівництво Facebook заявило, що особисті фото 6,8 мільйона користувачів потрапили у відкритий доступ через збій налаштувань приватності.

Помилка компанії Facebook дала можливість розробникам інших програм отримати доступ до завантажених, але не опублікованих фотографій користувачів.

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Керівництво Facebook заявило, що особисті фото 6,8 мільйона користувачів потрапили у відкритий доступ через збій налаштувань приватності. Про це заявив технічний директор Томер Бара в своєму блозі.

За підрахунками компанії доступ до фото могли отримати півтори тисячі додатків від 876 розробників, але в Facebook запевняють, що всі неполадки вже виправлені. Бара повідомив, що через помилки доступ до фотографій був відкритий стороннім розробникам протягом 12 днів з 13 до 25 вересня 2018 року.

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