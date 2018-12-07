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Facebook назвав головні події та теми 2018 року
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Соціальна мережа Facebook розповіла про найбільш резонансні теми 2018 року у всьому світі.
Як і торік, головною темою у світі став Міжнародний жіночий день 8 Березня. Також американські користувачі соціальної мережі багато часу приділили March for Our Lives ("Маршу за наші життя"), який створили ті, хто вижив після стрільби у флоридській школі. За місяць його існування понад мільярд осіб цікавилися ним у мережі.
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Надзвичайно популярною темою став Чемпіонат Світу з футболу, яким цікавилися 383 мільйони осіб, які підтримували улюблені команди. Усього створено 2,3 мільярда публікацій, коментарів і реакцій на тему чемпіонату в Росії.
Популярною подією стало весілля Меган Маркл і принца Гаррі. Її у Facebook обговорювали 42 мільйони осіб.
Природно, що багато користувачів присвячували свої публікації людям, які померли у 2018 році. Арета Франклін, Долорес О'Ріордан з гурту The Cranberries, Стівен Хоккінг стали топовими темами соціальної мережі. Також багато користувачів відзначили 100-річчя з дня народження Нельсона Мандели.
Facebook повідомляє, що з 10 грудня ви зможете побачити особистий "Огляд року" у вашій стрічці новин.
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