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У Facebook заборонили публікацію знімків корів через "відверту сексуальність"

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Корова - фото 1
Корова / pinterest

Фотограф з Великобританії не зміг опублікувати на Facebook рекламу, через те, що соцмережа визнала знімки корів "відверто сексуальними".

Як розповів фотограф, Facebook постійно знаходила порушення правил платформи в його знімках.

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Фотографію, на якій відображені дві корови в полі, а також знімок збірної Англії з крикету соцмережа позначила як "відвертий сексуальний" контент. Сам фотограф каже, що ні на одному зі знімків не було нічого ризикованого. Facebook знаходила і інші приводи, крім вищевказаного, щоб заблокувати фото. Зображення зі словом Disco соцмережа назвала рекламою алкоголю, а знімок трамвайних колій у Франції нібито суперечив політиці продажу квитків.

Фотограф розповів, що подавав апеляцію на кожне блокування, але Facebook не відповідала йому. В результаті соцмережа взагалі заборонила фотографу розміщувати будь-яку рекламу. Однак згодом заборону зняли після галасу в ЗМІ.

У Facebook заборонили публікацію знімків корів через 'відверту сексуальність' - фото 447032

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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