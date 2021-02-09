У Facebook заборонили публікацію знімків корів через "відверту сексуальність"

Фотограф з Великобританії не зміг опублікувати на Facebook рекламу, через те, що соцмережа визнала знімки корів "відверто сексуальними".

Як розповів фотограф, Facebook постійно знаходила порушення правил платформи в його знімках.

І ще: Товстенький кіт, який нагадує пінгвіна, підкорив TikTok (відео)

Фотографію, на якій відображені дві корови в полі, а також знімок збірної Англії з крикету соцмережа позначила як "відвертий сексуальний" контент. Сам фотограф каже, що ні на одному зі знімків не було нічого ризикованого. Facebook знаходила і інші приводи, крім вищевказаного, щоб заблокувати фото. Зображення зі словом Disco соцмережа назвала рекламою алкоголю, а знімок трамвайних колій у Франції нібито суперечив політиці продажу квитків.

Фотограф розповів, що подавав апеляцію на кожне блокування, але Facebook не відповідала йому. В результаті соцмережа взагалі заборонила фотографу розміщувати будь-яку рекламу. Однак згодом заборону зняли після галасу в ЗМІ.

Це цікаво: Людина з рюкзаком чи собака? Нова оптична ілюзія підірвала мережу