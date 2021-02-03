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Товстенький кіт, який нагадує пінгвіна, підкорив TikTok (відео)

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Кіт-пінгвін - фото 1
Кіт-пінгвін

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже вони можуть всього за мить змусити усміхатись та дивуватись. І цей кіт не став винятком з правил: він не просто опинився у центрі уваги, а й схвилював користувачів.

Не лише люди мають профілі в соцмережі TikTok, адже цей чорно-білий кіт під псевдо pegwu.the.penguin.cat справжня зірка інтернету.

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За пухнастиком на прізвисько Пеггі стежать понад 76 тисяч користувачів, а все через звичку улюбленця сидіти. У такому положенні і через своє забарвлення кіт справді схожий на пінгвіна. І поки більшість шанувальників у захваті від тваринки, але знайшлись і ті, хто стурбовані поведінкою товстуна. Річ у тому, що така звичка вказує на те, що кіт страждає від зайвої ваги.

@pegwu.the.penguin.cat

Wait for the “big” part ##fyp ##catsoftiktok ##emophase ##feelinggood ##xgamesmode ##typing ##chonky

♬ Rasputin (7" Version) - Boney M.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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