У Facebook та Instagram не банитимуть заклики до смерті диктатора Путіна

У соціальних мережах Facebook та Instagram дозволили писати заклики до смерті Путіна, Лукашенка та насильства над росіянами. Такі пости та коментарі можна публікувати, якщо вони стосуються війни Росії проти України.

Як пише Reuters, у рамках змінах політики мови ворожнечі компанія Meta тимчасово дозволить публікувати деякі пости із закликом до смерті російського та білоруського диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Це можна робити, якщо такі заклики не передбачають інших цілей і не мають двох індикаторів достовірності — локації та способу.

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Заклики до насильства проти російських військових (за винятком військовополонених) або націлені на росіян дозволені, якщо у пості чітко йдеться про вторгнення окупантів в Україну. Тимчасові зміни політики поширюються на Вірменію, Азербайджан, Естонію, Грузію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Росію, Словаччину та Україну.

В результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово дозволили такі форми політичних висловлювань, які зазвичай порушують наші правила: насильницькі висловлювання, такі як "смерть російським загарбникам". Ми, як і раніше, не дозволятимемо заклики до насильства проти російських цивільних, — йдеться у заяві представника Meta.

Our statement on what's happening: pic.twitter.com/UQqb3vQeep — Andy Stone (@andymstone) March 10, 2022

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