Instagram попереджатиме про російську пропаганду українських користувачів

Боротьба на інформаційному фронті – важлива складова війни. Тепер Instagram попереджатиме юзерів про публікації з російською пропагандою.

Як пише TechCrunch, модератори Instagram почали відслідковувати діяльність медіа, які пов'язані з російською владою, і заявили, що користувачів, які розповсюджують пропагандистські публікації, попереджатимуть про це.

І ще: Як підтримувати інформаційну гігієну: поради від Мінцифри

"Instagram вважає, що обліковий запис, який створив цей допис, може частково або повністю перебувати під редакційним контролем російського уряду" – такі повідомлення тепер з'являтимуться у соцмережі для боротьби із російською пропагандою.

Це стосується і дописів в Instagram, які включають посилання на державні медіа Росії. Аккаунти та контент російських ЗМІ повністю заблоковані на платформі.

Читайте також: TikTok обмежив росіян через новий закон РФ: жодних свіжих відео