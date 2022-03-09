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війна

Instagram попереджатиме про російську пропаганду українських користувачів

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Instagram попереджатиме про російську пропаганду українських користувачів - фото 1

Боротьба на інформаційному фронті – важлива складова війни. Тепер Instagram попереджатиме юзерів про публікації з російською пропагандою.

Як пише TechCrunch, модератори Instagram почали відслідковувати діяльність медіа, які пов'язані з російською владою, і заявили, що користувачів, які розповсюджують пропагандистські публікації, попереджатимуть про це.

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"Instagram вважає, що обліковий запис, який створив цей допис, може частково або повністю перебувати під редакційним контролем російського уряду" – такі повідомлення тепер з'являтимуться у соцмережі для боротьби із російською пропагандою.

Це стосується і дописів в Instagram, які включають посилання на державні медіа Росії. Аккаунти та контент російських ЗМІ повністю заблоковані на платформі.

Instagram попереджатиме про російську пропаганду українських користувачів - фото 500236

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