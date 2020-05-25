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Коронавірус Карантин

У Facebook показали, яким буде робоче місце майбутнього

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У Facebook показали, яким буде робоче місце майбутнього - фото 1

Компанія Facebook через спалах коронавірусної інфекції і переведення співробітників багатьох компаній на віддалену роботу вирішила пофантазувати і показала, як можливо буде виглядати робоче місце в майбутньому. Своє бачення компанія представила в соціальній мережі.

Фахівці вважають, що при роботі в майбутньому будуть використовувати доповнену і віртуальну реальність (AR і VR). Так, людина за допомогою VR-шолома, який буде доповнений оглядовою камерою, на звичайній клавіатурі зможе вводити дані, які будуть відображатися на віртуальному дисплеї.

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Управляти екранами можна жестами, вибудовуючи під себе робоче місце. Також в компанії придумали віртуальних аватарів, які копіюють образ і емоції людини за допомогою штучного інтелекту Codec Avatars. Аватари потрібні будуть для того, щоб людина не почувалася самотньо.

У Facebook запевняють, що цю технологію вони вже протестували.

У Facebook показали, яким буде робоче місце майбутнього - фото 406112

У Facebook показали, яким буде робоче місце майбутнього - фото 406110

У Facebook показали, яким буде робоче місце майбутнього - фото 406111

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Джерело: tech.fb
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