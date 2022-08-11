Кінець ери перельотів по 10 євро: у Ryanair розповіли, як зміняться ціни

Один із найвідоміший європейських лоукостерів Ryanair повідомив, що більше не буде продавати квитки по 10 євро та менше. Ситуація у світі змусила підвищити вартість послуг Ryanair та інших авіаперевізників.

Авіаперевізник Ryanair, який славився своїми мінімальними цінами на перельоти та надихав людей частіше мандрувати, оголосив про "кінець ери квитків по 10 євро". Таку заяву зробив гендиректор компанії Майкл О'Лірі, пише BBC. Він додав, що тепер середня вартість квитків підійметься з 40 до 50 євро, а підняття тарифів пройде поступово.

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Однозначно, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві розрекламовані тарифи – за один євро, за 0,99 євро, навіть за 9,99 євро. Думаю, ви не побачите таких тарифів у найближчі кілька років, – зауважив Майкл О'Лірі.

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Але навіть з такими цінами попит на квитки все ще буде високим, вважає глава Ryanair. Навіть загальне зниження рівня життя людей не змусить їх суттєво відмовитись від кількості польотів, але вони шукатимуть найкращі варіанти для свого гаманця.

Варто розуміти, що бюджетні авіаперевезення у Європі упродовж останніх років стали полем для конкуренції Ryanair з такими авіакомпаніями, як Easyjet, Wizz Air та Vueling. Тож і вони можуть змінити цінову політику щодо дуже дешевих квитків.

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