На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кінець ери перельотів по 10 євро: у Ryanair розповіли, як зміняться ціни
-
- 22
Один із найвідоміший європейських лоукостерів Ryanair повідомив, що більше не буде продавати квитки по 10 євро та менше. Ситуація у світі змусила підвищити вартість послуг Ryanair та інших авіаперевізників.
Авіаперевізник Ryanair, який славився своїми мінімальними цінами на перельоти та надихав людей частіше мандрувати, оголосив про "кінець ери квитків по 10 євро". Таку заяву зробив гендиректор компанії Майкл О'Лірі, пише BBC. Він додав, що тепер середня вартість квитків підійметься з 40 до 50 євро, а підняття тарифів пройде поступово.
І ще: Ви робили неправильно: блогер показав, як насправді користуватись дорожньою подушкою
Однозначно, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві розрекламовані тарифи – за один євро, за 0,99 євро, навіть за 9,99 євро. Думаю, ви не побачите таких тарифів у найближчі кілька років, – зауважив Майкл О'Лірі.
Але навіть з такими цінами попит на квитки все ще буде високим, вважає глава Ryanair. Навіть загальне зниження рівня життя людей не змусить їх суттєво відмовитись від кількості польотів, але вони шукатимуть найкращі варіанти для свого гаманця.
Варто розуміти, що бюджетні авіаперевезення у Європі упродовж останніх років стали полем для конкуренції Ryanair з такими авіакомпаніями, як Easyjet, Wizz Air та Vueling. Тож і вони можуть змінити цінову політику щодо дуже дешевих квитків.
Читайте також: В Україні почали діяти нові правила перевезення тварин закордон
- 11 серпня
-
20:50Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+
-
20:19Вчені пояснили, чому саме собаки стали найкращими друзями людей
-
19:50Чому помідори не можна тримати у холодильнику: багато хто зберігає томати неправильно
-
19:23Купуй квитки онлайн: Укрзалізниця створила власний мобільний додаток
-
18:51Слухають Лорак і Басту: Злата Огнєвіч кумедно показала, що її бісить – 18+
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:26Курс валют в обмінниках: в РНБО розповіли про основні фейки
-
17:55"Лише там, де ви цього не бачите": Хайді Клум здивувала своїм секретним умінням
-
17:27Як мотивувати себе: 6 дієвих порад
-
16:52Кінець ери перельотів по 10 євро: у Ryanair розповіли, як зміняться ціни
-
16:21Найоригінальніші авто, які люди зустрічали на вулицях – фото
-
15:58Мак повертається: коли в Україні знову запрацює McDonald’s
-
15:2212 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:51Спека послабне: яку погоду очікувати в Україні 12 серпня
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:22Смажені гострі крильця як у KFC: домашній рецепт від шеф-кухаря
-
13:52На щорічному фестивалі в Німеччині прозвучать українські композиції написані під час війни
-
13:22Ось як в Україні змінилися ціни на м'ясо за рік
-
12:54У Тернополі встановили першу в Україні сонячну батарею у формі соняха
-
12:21В Україні з'явилося видавництво тільки електронних книг
-
11:53У Лондоні висадять дерев на три мільйони фунтів, щоб боротися зі спекою
-
11:21Нова версія "Шикидим" і "Непереможна Україна": Віктор Павлік запрошує на концерт у Львові
-
10:54НБУ випустив в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Держспецзв'язку
-
10:22В Україні з'явився застосунок про мінну безпеку "MineFree"
-
09:50Дударик розповів, на що збиратимуть кошти під час недільних заходів на підтримку ЗСУ
- 11 серпня
-
18:26Курс валют в обмінниках: в РНБО розповіли про основні фейки
-
15:58Мак повертається: коли в Україні знову запрацює McDonald’s
-
13:22Ось як в Україні змінилися ціни на м'ясо за рік
-
10:22В Україні з'явився застосунок про мінну безпеку "MineFree"
- 10 серпня
-
18:30Як приготувати ніжний печінковий паштет власноруч: рецепт з секретним інгредієнтом
-
15:51Дружина захисника Маріуполя розповіла, як евакуювалась з міста Марії
-
11:25Виплати від ООН для пенсіонерів: фейк чи реальна допомога
- 09 серпня
-
19:19Вибухи в Криму: у Міноборони креативно прокоментували ситуацію
-
15:51Чому українці повинні втікати з-під окупації: дівчина з Маріуполя навела вагомі аргументи
-
12:52У п'яти містах України з'являться станції якості повітря
-
09:51SHADU і MEYER презентували ремікс на пісню "Коли я"
- 08 серпня
-
19:45У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно
-
17:55Що приготувати з кукурудзи: 3 прості та оригінальні рецепти
-
13:29Чи безпечно користуватись NFC у смартфоні: просте пояснення
-
10:27Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 8 серпня
- 07 серпня
-
19:348 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:33Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 06 серпня
-
11:39NK – Коли мине війна: Настя Каменських випустила нову пісню українською
- 05 серпня
-
19:51Як заморозити сливи на зиму: оригінальний спосіб
-
16:00В Україні рекордно подорожчав хліб: які ціни в супермаркетах
-
13:49ТЕСТ: Вгадай, чи існує такий смак пива
-
09:25Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
- 04 серпня
-
19:27Оля Цибульська в новому образі переспівала хіт Лободи українською – відео
-
15:51Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за липень
-
12:53Мінцифри забезпечить Wi-Fi в укриттях закладів освіти: як долучитися до ініціативи