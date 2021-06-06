У Ейфелеву вежу вдарила блискавка: у мережі показали вражаюче фото

Блискавки потрапляють в Ейфелеву вежу в середньому чотири рази на рік, не дивлячись на висоту споруди. І минулої ночі стався один з таких випадків.

Як повідомляє BFMTV, фотограф Бертран Кулик, який часто фотографує блискавки над Парижем, зняв влучення блискавки в Ейфелеву вежу, що сталося близько 4:30 ночі.

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На фотографії чітко видно блискавку, а верхівка вежі прихована в хмарах. Також фотограф опублікував й інші кадри блискавок в небі Парижа.

Цікавий факт. У середньому в Ейфелеву вежу блискавки потрапляють 4 рази на рік.

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