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У дворі Києва бачили розкішний Lamborghini за 200 тисяч євро

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Lamborghini - фото 1
Lamborghini / simplycars

У Києві засвітився легендарний Lamborghini Murcielago LP640. Зняли суперкар в незвичайному як для такого авто місці.

Знімок шикарного Ламбо опублікував Instagram-аккаунт luxcar_of_ua.

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Як видно, Murcielago помітили на парковці в непримітному дворі. Найчастіше ж такі авто залишають лише в гаражах або на спеціальних паркінгах. Lamborghini Murcielago LP640 є одним з найбільш культових автомобілів в історії; випускали його в 2001-2010 роках. Автомобіль оснащується 6,5-літровим двигуном V12 на 640 к.с. і 660 Нм, 6-швидкісним автоматом і повним приводом. Розгін до сотні у Murcielago займає 3,4 сек, максимальна швидкість 340 км / год.

Зараз на вторинному ринку середня ціна такого Lamborghini Murcielago становить 200 000 євро.

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Джерело: luxcar_of_ua
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