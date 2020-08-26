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Старенький Mercedes-Benz Майкла Джордана продали за шалені гроші
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Mercedes-Benz S600, яким володів легендарний американський баскетболіст Майкл Джордан, пішов з молотка на онлайн-аукціоні eBay. Невідомий покупець заплатив за купе понад 200 тисяч доларів!
Для порівняння, майже стільки ж коштує новий Porsche 911 Turbo S. Початкова ставка на покупку автомобіля в кольорі Green Black Metallic становила всього 23 долари. В ході торгів було отримано 177 заявок, що збільшили ціну майже в дев'ять тисяч разів.
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Автомобіль обладнаний 18-дюймовими хромованими колісними дисками та подвійним вихлопом від Lorinser, люком на даху з електроприводом, гальмівними дисками і автоматичною трансмісією. До "топового" для 1996 року оснащення входять сидіння з підігрівом, кондиціонер, круїз-контроль, подушки безпеки й кермо з регулюванням за кутом нахилу.
Разом з автомобілем покупець отримав документи, в яких зазначені початкові власники – Майкл Джордан і його колишня дружина Хуаніта Ваной.
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