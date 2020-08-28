Представлений найшвидший і найпотужніший британський кросовер

Фірма Lister розсекретила модель Stealth, яка заснована на Jaguar F-Pace SVR і має в своєму розпорядженні потужність в 675 метричних кінських сил, а її заявлена максимальна швидкість становить 195 миль на годину!

Автори називають Stealth найшвидшим і найбільш потужним вседорожником Великобританії.

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Він перевершив і Aston Martin DBX (550 сил і 700 Нм), і Bentley Bentayga Speed ​​(635 сил і 900 Нм), і навіть Rolls-Royce Cullinan Black Badge (600 сил і 900 Нм). Причому на швидкісному полігоні VMAX200 Stealth вдалося обігнати в дрезі не тільки їх, але і Lamborghini Urus. У цифрах це досягнення виглядає так: 0-60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за 3,6 секунди і максимальна швидкість 314 кілометрів на годину. Для порівняння, "максималка" Jaguar F-Pace SVR обмежена 283 кілометрами на годину, а до 60 миль на годину він розганяється на півсекунди повільніше.

Всього буде випущено сотню Stealth . Всі вони із семирічною гарантією. Початкова ціна кросовера 109 950 фунтів стерлінгів. Jaguar F-Pace SVR обійдеться в півтора рази дешевше (75 375 фунтів стерлінгів), а, наприклад, Aston Martin DBX коштує відчутно більше: 158 000 фунтів стерлінгів.

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