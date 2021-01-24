У Дубаї запрацювала найвища в світі карусель: фото

Парк розваг Bollywood Parks у Дубаї, який був закритий минулої весни через пандемію коронавірусу, реконструювали під час тимчасового простою. Тепер у ньому є найвища у світі карусель.

Парк закрили навесні минулого року через пандемію коронавірусу, проте весь цей час було присвячено модернізації і реконструкції атракціонів. Одним з них стала ланцюгова карусель Bollywood Skyflyer, яка сягає 140 метрів у висоту, що на 18 метрів більше за попередній рекорд Гіннеса.

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"Ті, хто наважаться насолодитися польотом з відкритими очима, будуть винагороджені фантастичним видом на парк розваг і його околиці", – наголошується в повідомленні.

Крім того, для відвідувачів парку відкрилися американські гірки, 55-метрове колесо огляду і гастрономічна алея, де представлена ​​національна індійська кухня.

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