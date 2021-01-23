Гаазька галерея опублікувала найдетальніше зображення картини Дівчина з перловою сережкою

Художня галерея Мауріцхейс в Гаазі виклала у мережу найдетальніше зображення "Дівчини з перловою сережкою" Яна Вермеєра. Роздільна здатність фотографії становить 10 гігапікселів, завдяки чому розглянути можна навіть найдрібніші тріщини на полотні.

Обробкою картини займалися фахівці компанії Hirox Europe, яка виробляє цифрові 3D-мікроскопи: вони помістили мікроскоп, який записує зображення, в механізм, що переміщував його по всій площі полотна. В цілому оцифровка зайняла два роки.

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Експерти використовували два мікроскопи з різною деталізацією. Перший дозволяє збільшити зображення у 35 разів (в такій роздільній здатності доступна вся картина), а другий – в 145 (в такій роздільній здатності можна розглянути тільки частини картини: наприклад, очі, губи або сережку). Деталізовані фрагменти доступні також у 3D.

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