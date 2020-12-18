Бетмену б сподобалося: у Nissan показали, як може виглядати GT-R через 30 років

Так може виглядати Nissan GT-R у 2050 році

Компанія Nissan вирішила заглянути у майбутнє і представила, як може виглядати у 2050 році культовий спорткар GT-R. Дизайн футуристичної машини придумав стажер Джебом Чой, а повнорозмірний макет побудувала команда дизайн-центру Nissan Design America.

Чой, який встиг постажуватися в GAC Motor, – випускник каліфорнійського ArtCenter College of Design. Концепт GT-R (X) 2050 він придумав, працюючи над дипломним проєктом, проте не розраховував, що Nissan ним зацікавиться, та ще допоможе з будівництвом повнорозмірного макета.

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Спорткар майбутнього вийшов зовсім мініатюрним: довжина – 2908 міліметрів, ширина – 1537, висота – усього 658 міліметрів. Від класичного автомобіля в футуристичному проєкті збереглися лише круглі задні ліхтарі та передок, виконаний у стилі V-Motion. В іншому незвичайний прототип швидше нагадує широкий чотириколісний суперкбайк.

Пілотувати GT-R (X) 2050 доведеться лежачи на животі, розташувавши голову на передній панелі, а руки та ноги над колесами. До того ж для керування спорткаром потрібно надіти спеціальний шолом, за допомогою якого здійснюється передача імпульсів від мозку до електроніки автомобіля. У такому вигляді GT-R (X) 2050 – дорожня варіація екзоскелета, у процесі користування яким водій і машина стають єдиним цілим.

Усе це може здатися якоюсь науковою фантастикою, але у Nissan вже є подібні розробки. У 2018 році на виставці CES компанія представила технологію B2V (Brain-to-Vehicle). За допомогою спеціального пристрою японці навчилися вимірювати активність мозкової діяльності та "згодовувати" отримані дані бортової електроніки. Такі системи у майбутньому можна використовувати для прогнозування дій водія (наприклад, різке гальмування або об'їзд перешкоди), а також для визначення стану дискомфорту. При цьому найчастіше їх втручання навіть не буде помітним, адже електроніка працює з випередженням на 02-05 секунди.

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