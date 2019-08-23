У Дубаї відкриють незвичайний хмарочос з діркою

Проєкт хмарочоса вперше був представлений у 2007 році архітектором Захою Хадід – першою в історії жінкою, котра отримала нагороду Pritzker Architecture Prize.

У 2020 році у Дубаї урочисто відкриють незвичайну офісну будівлю, спроектовану архітекторкою Захою Хадід – першою в історії жінкою, яка отримала Pritzker Architecture Prize.

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Головна фішка 100-метрового хмарочоса Opus – величезний отвір неправильної форми висотою у вісім поверхів. Будівля складатиметься з двох веж, в одній з яких розташується готель Me Dubai Hotel, а в іншій – офісні простори, дванадцять ресторанів і бар на даху. Вежі з'єднає атріум і триповерховий міст. Вузький цокольний поверх створить ефект, ніби Opus піднятий над землею.

Проєкт хмарочоса вперше був представлений у 2007 році самою Захою Хадід. Архітекторка померла у 2016 році.

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