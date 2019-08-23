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На даху однієї з будівель Парижу відкриють найбільший у світі город

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Город розкинеться на даху розважального комплексу - фото 1
Город розкинеться на даху розважального комплексу

Навесні 2020 року у Парижі з'явиться найбільша у світі міська ферма на даху. Наразі будівля перебуває на реконструкції, але ми вже можемо побачити візуалізацію проєкту.

Площа міської ферми складе майже 14 тисяч квадратних метрів.

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Тут у високий сезон планують збирати понад 900 кг фруктів і овочів щодня. Вирощувати будуть більше, ніж тридцять видів рослин. Цікаво, що рости вони будуть вертикально.

На даху однієї з будівель Парижу відкриють найбільший у світі город - фото 349710

Город розіб'ють у 15-му окрузі на даху величезного розважального комплексу. Наразі будівля перебуває на стадії реконструкції.

Проєктом займається фірма Agripolis. Її керівник Паскаль Харді впевнений, що ферма стане чудовим громадським простором, що об'єднує містян.

Наша мета – місто, де плоскі дахи та пустирі заповнені сучасними системами озеленення, – сказав він.

На даху однієї з будівель Парижу відкриють найбільший у світі город - фото 349709

Як вам така ідея використовувати вільний простір на дахах споруд? Ми вважаємо, що це, до біса, круто!

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Джерело: goodnewsnetwork
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