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Фінські студенти власноруч створили ідеальний дім у лісі: вражаючі фото

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Студенти збудували дім у лісі - фото 1
Студенти збудували дім у лісі / andre-boettcher

Студенти-архітектори звели маленький ідеальний дім для відпочинку у лісі посеред Фінляндії. Хлопці власноруч зробили деякі частини споруди, щоб вписатись у невеликий бюджет, і результат справді вражає!

Двоє студентів-архітекторів Йонас Бекер та Тімм Бергман об'єднались у Studio Politaire та розробили проєкт будиночка в одному із малонаселених районів Фінляндії у провінції Сатакунта.

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Відчайдушні спудеї власноруч звели дім для відпочинку та дорогу до нього. До слова, умови у хлопців були доволі складними, адже болотяна місцевість, відсутність води та електрики не допомагали їм. До того ж, Тімм та Сатакунта використовували лише екологічні матеріали, а також самі робили дах, камін та кам'яну піч, оскільки їм потрібно було вписатися у бюджет близько 14 тисяч доларів.

Помешкання має 4 кімнати: кухня, невелика вітальня, їдальня та сауна. А доповнили інтер'єр меблі зі старенького дому бабусі одного з творців, а також зроблені власноруч хлопцями. Поки так нема води та електрики, але є пічка та камін. Юнаки вже працюють над створення власної системи фільтрації води із найближчого озера.

Фінські студенти власноруч створили ідеальний дім у лісі: вражаючі фото - фото 349182

Фінські студенти власноруч створили ідеальний дім у лісі: вражаючі фото - фото 349183

Фінські студенти власноруч створили ідеальний дім у лісі: вражаючі фото - фото 349184

Фінські студенти власноруч створили ідеальний дім у лісі: вражаючі фото - фото 349185

Фінські студенти власноруч створили ідеальний дім у лісі: вражаючі фото - фото 349186

Фінські студенти власноруч створили ідеальний дім у лісі: вражаючі фото - фото 349187

Фінські студенти власноруч створили ідеальний дім у лісі: вражаючі фото - фото 349188

Фінські студенти власноруч створили ідеальний дім у лісі: вражаючі фото - фото 349189

Джерело фото: andre boettcher

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Джерело: coolhouses
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