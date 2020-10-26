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У Дубаї відкрили найбільший у світі фонтан: відео

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У Дубаї відкрили найбільший у світі фонтан: відео - фото 1

У найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів, Дубаї, відкрили найбільший у світі фонтан. Він розташований на штучному острові у вигляді пальми, звідси і назва – Пальмовий фонтан.

Пальмовий фонтан площею 7327 м² почав роботу в Дубаї. І він відразу потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найбільший фонтан в світі. Працюватиме та буде відкритий водограй для публіки круглий рік.

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Вода у фонтані може підійматися на висоту 105 метрів, він оснащений більш ніж 3 тисячами світлодіодних лампочок.

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Джерело: guinnessworldrecords
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