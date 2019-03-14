У Дубаї продають найдорожчі в світі парфуми

У Дубаї парфумерний бренд Nabeel виставив на продаж найдорожчі в світі парфуми. Розміри флакону парфумів вас точно вразять!

Флакон висотою два метри, що вміщає в себе три літри рідини, оцінений у суму близько 1,3 мільйона доларів!

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Ємність з муранського скла інкрустована декількома тисячами діамантів, загальна вага яких досягає 38,55 карата, а також перлами і топазами. Нанести аромат можна за допомогою технології дистанційного керування. Парфуми створювали протягом трьох років. З 14 по 30 березня вони будуть виставлені на Fashion Avenue в Dubai Mall.

Автором Shumukh став Асгар Адам Алі, головний парфумер компанії Nabeel Perfumes. Він розшукав майстрів з Швейцарії, Італії та Франції, які допомагали йому оформляти цей букет. Аромат парфумів називають унікальним: його складали з натуральних інгредієнтів, привезених з найдальших куточків земної кулі. Серед них сандалове дерево, мускус, турецька троянда, пачулі, іланг-іланг і ладан.

Розміри флакону парфумів вас точно вразять

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