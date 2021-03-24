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У Дубаї продали найбільшу у світі картину за шалену суму

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Картина The Journey of Humanity - фото 1
Картина The Journey of Humanity / theguardian

Найбільшу в світі картину The Journey of Humanity (Подорож людства) британського художника Саші Джафрі продали на благодійному аукціоні у Дубаї. Полотно купили за 62 мільйони доларів.

Художник Саша Джафрі працював над картиною у бальному залі дубайського готелю "Атлантіс" протягом семи місяців з березня минулого року, коли в ОАЕ оголосили локдаун, повідомляє The Guardian. Розмір полотна становить близько 1,6 тисячі квадратних метрів, що порівнянно з площею чотирьох баскетбольних майданчиків. Для створення полотна чоловік використав 1065 кистей і 6,3 тисячі літрів фарби.

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У Дубаї продали найбільшу у світі картину за шалену суму - фото 452925

Спочатку Джафрі розділив роботу на 70 частин, щоб продати їх окремо за 30 мільйонів доларів. Однак полотно цілком придбав француз Андре Абдун, керівник фірми, що спеціалізується на криптовалюті. Зібрані кошти будуть спрямовані у благодійні фонди UNICEF, UNESCO, The Global Gift Foundation і Dubai Cares, які допомагають дітям.

У вересні минулого року Книга рекордів Гіннесса визнала The Journey of Humanity найбільшою картиною на полотні. За словами художника, робота виконана у стилі "магічного реалізму". У картину увійшли малюнки дітей зі 140 країн, в яких вони висловили свої емоції. Тематично полотно розділене на чотири частини, в яких відображені "душа Землі", природа, людство і Всесвіт.

У Дубаї продали найбільшу у світі картину за шалену суму - фото 452924

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