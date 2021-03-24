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Полотно Бенксі пустили з молотка за десятки мільйонів доларів
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Картина анонімного британського художника Бенксі, яку він торік подарував англійської лікарні, була продана на аукціоні. З неї віддали рекордну для митця суму.
За результатами онлайн-торгів аукціонного дому Christie's, картину купили за 23,1 мільйона доларів.
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Нагадаємо, Бенксі подарував полотно лікарні Саутгемптона в травні минулого року. На чорно-білій картині зображена дитина, яка сидить на підлозі і грається. У лівій руці – фігурка медсестри, яка нагадує супергероя, який летить на допомогу. Класичні супергерої з коміксів і фільмів Бетмен та Людина-павук лежать поруч в кошику.
Попередня оцінна вартість картини становила 3,5-4,8 мільйона доларів. Всі виручені кошти повинні піти на потреби Національної служби охорони здоров'я (NHS).
До цього найдорожчою роботою Бенксі, яку пустили з молотка, була картина Devolved Parliament, що висміює британських законодавців. У жовтні 2019 року її продали за 12 мільйонів доларів.
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