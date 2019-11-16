У Дубаї представили найшвидший серійний суперкар

На виставці в Дубаї після декількох років анонсів японська компанія Aspark продемонструвала серійну версію купе Owl. Подивіться на цю красуню!

Побудували авто навколо карбонового монокока вагою всього 120 кг, і майже всі кузовні панелі теж композитні, за винятком даху, який виконаний з нержавіючої сталі. Є у гіперкара і активні аеродинамічні елементи.

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Aspark Owl забезпечили повністю незалежною підвіскою на подвійних поперечних важелях. Але найцікавіше – силова установка. У деталі японці поки не вдаються, але відомо, що електромотори Aspark Owl розвивають 2 012 л.с. і 2 000 Нм крутного моменту. Таким чином, Owl випередила Lotus Evija і претендує на звання найпотужнішого автомобіля у світі.

1900-кілограмове купе здатне розігнатися до 60 миль на годину (96 км/год) всього за 1,69 секунди! 300 км/год Owl набирає за 10,6 секунди, а розрахункова максимальна швидкість гіперкара становить 400 км/год. 64-кіловатна батарея забезпечить запас ходу в 450 км.

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