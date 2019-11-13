Що треба зробити з автомобілем перед похолоданням: 4 лайфхаки для водіїв

Зазвичай підготовка до зими у водіїв зводиться до заміни літніх шин на зимові. Однак цього недостатньо, щоб спокійно і без проблем зустріти похолодання. Розповідаємо, що потрібно зробити перед зимою, щоб машина не підкинула неприємні сюрпризи.

ЗАМІНИТИ ... КИЛИМКИ

Почнемо з простої, але корисної поради. Салонні килимки бажано замінити на ті, які мають високий борт. Інакше вода, що залишається від танучого снігу, буде потрапляти на оббивку підлоги. У результаті вона буде сирою, що з часом може призвести до корозії.

Гумові килимки з високим бортом не дозволять воді потрапити на підлогу. А після нічної стоянки, коли скупчена на килимку вода замерзне і перетвориться в лід, його можна спокійно витрусити.

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ВИКОРИСТОВУЄМО ГАЛьмівнІ РІДИНИ І ТОСОЛ НЕ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

У мороз або після крижаного дощу гумові ущільнювачі примерзають до дверей, а при спробі відчинити двері "гумки" можна відірвати. Щоб цього не сталося, ущільнювачі потрібно змастити силіконовою змазкою або тонким шаром тосола. А серцевини замків можна захистити від замерзання, капнувши всередину трохи гальмівної рідини.

ПЕРЕВІРИТИ ПІЧКУ

Перед зимою перевірка обігрівача салону просто необхідна. Якщо з ним проблема, краще поїхати на сервіс і віддати певну суму за ремонт (нехай і немаленьку), ніж їздити в холодному салоні з замерзлими вікнами, ризикуючи потрапити в аварію або підхопити застуду. І те, й інше обійдеться набагато дорожче за обслуговування пічки.

ЗАЗИРНУТИ ПІД КАПОТ

Важливо впевнитись, що під капотом немає патьоків моторної оливи, антифризу і гальмівної рідини. Також слід перевірити зарядку акумуляторної батареї і зарядити її при необхідності. Напруга АКБ повинна бути 12,5-12,7 Вольт.

Клеми варто зачистити і змастити їх струмопровідною змазкою, щоб захистити від корозії. "Укутування" батареї так само допоможе їй повільніше розряджатися в мороз. Готові чохли можна купити в автомагазинах або ж зробити їх самостійно: наприклад, з голкопробивної повсті, склотканини або пінопласту.

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