У Дубаї показали інопланетний Ford Mustang у стилі Аватара

У Центрі міжнародної торгівлі Дубая пройшло "Королівське шоу", присвячене автомобільному тюнингу. Переможцем виставки став інопланетний S550 Ford Mustang, доопрацьований у стилі фантастичного фільму "Аватар" Джеймса Кемерона.

Модифікацією Ford Mustang займалися фахівці арабського ательє Street Fighter Garage. Робота над спорткаром зайняла у тюнерів близько 10 тижнів, пише The Drive. У результаті фахівцям вдалося побудувати неймовірний "Мустанг", який з легкістю вписався б у стилістику фантастичної саги "Аватар" Джеймса Кемерона.

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Перше, що впадає в очі, дивлячись на Mustang – величезна решітка радіатора з написом Avatar, яка світиться. Спорткар обладнали розвиненим аеродинамічним обвішуванням, розрізаним дахом, а також дверима, які відкриваються проти ходу руху автомобіля. Кузов "Мустанга" цілком покритий аерографією з зображеннями мешканців планети Пандора.

Однією з головних особливостей проєкту став незвичайний капот, який складається з трьох відкидних частин. У салоні Mustang тюнери розмістили гоночні сидіння, жорстку дугу безпеки, а також світлодіодне освітлення. Незвичайні модифікації арабських фахівців окупилися сповна. Їх Ford Mustang посів перше місце у "Королівському шоу", обійшовши безліч кастомізованих автомобілів і мотоциклів з усіх куточків світу.

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