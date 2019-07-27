Новий тренд: інтер'єри прикрашають за допомогою муралів

Спробуйте крутий тренд дизайну – мурали, що прикрашають стіни помешкання. У добірці нижче – ідеї створення затишку для вас.

Це можуть бути наклейки на стіни, малюнки, мозаїки. Ми зібрали для вас найкращі варанти: від геометричних фігур до малюнків, що зображають ліс або гори.

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Мурал – це не тільки малюнки на стінах міських будинків, до яких ми так звикли. Це ще й настінні розписи в інтер'єрі, які стають все більш популярними і приходять на зміну звичайним шпалерам. На відміну від картин на полотні або в рамці, мурал значно масштабніший і може докорінно змінити атмосферу всієї кімнати. Наприклад, малюнок квітів додасть кімнаті свіжості і легкості, а урбаністичний пейзаж буде виглядати сучасно і стильно.

Фахівці профільного порталу з MyDomaine радять шукати натхнення в Instagram, щоб перетворити звичайні білі стіни на твори мистецтва.

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