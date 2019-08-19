У Дубаї готується до відкриття багатофункціональна будівля незвичайної форми: фотофакт

У Дубаї готується до відкриття комплекс Opus – багатофункціональний будинок, що складається з двох веж, з'єднаних між собою таким чином, що в центрі композиції є наскрізний отвір. Крім готельних номерів, у будівлі також будуть розміщені 12 ресторанів, бар на даху і офісні приміщення.

Opus стане єдиною будівлею в Дубаї, яка спроєктована знаменитої Захою Хадід, першою в історії жінкою, нагородженою Прітцкерівською премією, і засновницею Zaha Hadid Architects. Висота веж становить 100 метрів, а висота "отвору" між ними – близько восьми поверхів. Вежі з'єднані атріумом і асиметричним триповерховим мостом. Ще одна особливість будівлі – вона ніби ширяє в повітрі через вузький цокольний поверх.

І ще: Епічний дизайн сходів, який викликає справжній страх (фото)

Проєкт будівлі Заха Хадід представила ще у 2007 році, а будівництво планували завершити у 2018, але воно затягнулося ще на рік. На момент публікації відомо, що відкриття готелю заплановано на 2020 рік.

Ще до свого відкриття проєкт увійшов в шорт-лист престижної премії World Architecture Festival 2019.

Читайте також: 20 років будівництва: Palm Jumeirah у Дубаї готовий до заселення мешканців