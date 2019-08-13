Епічний дизайн сходів, який викликає справжній страх (фото)

Люди щодня ходять сходами вгору та вниз, не замислюючись про саму дію, однак творці цих сходів змусять не лише дивитись під ноги, а й відчувати страх потенційних травм. Так краще ніколи не робити!

Інколи дизайнери заходять так далеко, що звичайні речі перетворюються у витвори мистецтва або меми. Саме останні активно поширюються в мережі небайдужими користувачами. А все тому, що ті, хто приклався до створення цих сходів та покриття, не замислювались про те, як по них ходити. Якщо у вас поганий зір чи невдалий день, то краще знайти шляхи обходу, оскільки така оптична ілюзія може завершитись реальними травмами.

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