Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Епічний дизайн сходів, який викликає справжній страх (фото)

  • 26
Епічні сходи - фото 1
Епічні сходи

Люди щодня ходять сходами вгору та вниз, не замислюючись про саму дію, однак творці цих сходів змусять не лише дивитись під ноги, а й відчувати страх потенційних травм. Так краще ніколи не робити!

Інколи дизайнери заходять так далеко, що звичайні речі перетворюються у витвори мистецтва або меми. Саме останні активно поширюються в мережі небайдужими користувачами. А все тому, що ті, хто приклався до створення цих сходів та покриття, не замислювались про те, як по них ходити. Якщо у вас поганий зір чи невдалий день, то краще знайти шляхи обходу, оскільки така оптична ілюзія може завершитись реальними травмами.

І ще: У цій країні ввели іпотеку під нуль відсотків

scienceyeaux - фото 347336
scienceyeaux
TeeMestoil - фото 347337
TeeMestoil
ThatJustWontWork - фото 347338
ThatJustWontWork
shortround10 - фото 347339
shortround10
palegreycells - фото 347340
palegreycells
Landash - фото 347343
Landash
hatonthefox - фото 347345
hatonthefox
Elmaaro - фото 347346
Elmaaro
Peeped - фото 347347
Peeped
clockbird - фото 347349
clockbird
tafstudio - фото 347348
tafstudio

Читайте також: Дівчина знайшла оригінальний спосіб помститися сусідам за гучний секс

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
  • 07 серпня, 19:55
  • 802
ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
  • 09 серпня, 21:00
  • 686
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1680122
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл