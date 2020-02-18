У Дубаї чоловік на реактивному ранці піднявся на висоту 1500 метрів

Чоловік пролетів над Дубаєм зі швидкістю 240 кілометрів на годину, використовуючи реактивний ранець. Немов на кадрах з голлівудського блокбастера, французький парашутист Вінс Реффет різко піднявся на висоту 1500 метрів, а потім опустився на землю на парашуті.

Реффет стартував з майданчика Skydive Dubai на узбережжі ОАЕ. Його ранець "Jet Wing" розробила компанія Jetman Dubai, мета якої – досягти повністю автономних польотів на реактивних портфелях вже у цьому році.

І ще: У мережі з'явилося відео жінки в хіджабі, яка курила в літаку і погрожувала людям

Існує діапазон висоти, на якому люди не можуть літати автономно, – йдеться на сайті компанії. – Це називається "сіра зона". У 2020 році вона зникне.

На кілька хвилин зависнувши над поверхнею води, Вінс Реффет помахав глядачам, закрив шолом і почав набирати швидкість. Всього через вісім секунд після зльоту він піднявся на 100 метрів у висоту.

За 12 секунд він досяг висоти 200 метрів, за 19 секунд – 500 метрів. Через пів хвилини Реффет вже злетів на 1000 метрів з середньою швидкістю 240 км на годину.

Він попрямував до мікрорайону Jumeriah Beach Residence на узбережжі Дубая. В кінці цього трихвилинного польоту, на висоті 1800 метрів Реффет зробив петлю. Потім, спустившись на 300 метрів, він відкрив свій парашут і приземлився назад у Skydive Dubai.

Читайте також: У мережі показали 27-річного богатиря, який з'їдає вісім курей за день