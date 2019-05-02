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У ДСНС зробили попередження про погоду

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

Рятувальники розповіли про наслідки перепадів температури та зміни погоди в Україні. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки опадів та негоди в країні. Відповідно до повідомлення, 2 травня, у четвер, на сході Закарпаття на у високогір'ї Івано-Франківської області втримається небезпека сходження лавин 2 рівня (помірна).

І ще: Весна повертається: яку погоду чекати в Україні 2 травня

Також через дощі з грозами очікується підйом рівня води на річці Прут, на річках басейну Дністра на Івано-Франківщині та на ділянці Дністра Галич – Заліщики.

"Місцями можливий вихід води на заплаву, затоплення сільськогосподарських угідь. Від комплексної дії руслового, значного схилового та місцевого стоку можливе підтоплення окремих прирічкових населених пунктів та господарських об'єктів. В горах існує загроза сходження селевих потоків", – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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